Incendio in azienda chimica nel vicentino, allertati i residenti

E' rientrato in serata l'allarme scattato nel tardo pomeriggio nel comune di Monticello Conte Otto (Vicenza) per un incendio divampato nei capannoni della Veco, un'azienda chimica. A causa del denso fumo nero che per si è alzato dalla fabbrica l'amministrazione comunale ha fatto appello alla popolazione, anche attraverso i social, a tenere chiuse in via precauzionale porte e finestre delle case in un raggio di 300 metri dalla zona del rogo.

Ancora da accertare le cause che hanno innescato le fiamme. ,In serata le squadre dei vigili dei vigili del fuco sono riusciti ad aver ragione del rogo, che è stato domato. I tecnici dell'agenzia regionale Arpav sono al lavoro sui campionamenti dell'aria, per accertare quale sia il grado di inquinamento e se vi siano pericoli.



