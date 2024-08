Venezia, la sala web della Mostra d'Arte Cinematografica

La Biennale di Venezia annuncia la Sala Web dell'81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, che presenta online i quattro film di Biennale College-Cinema e nove cortometraggi di cui otto della sezione Orizzonti e un Fuori concorso (questi ultimi accessibili gratuitamente).

Sono titoli in prima mondiale della Selezione ufficiale della Mostra (28 agosto-7 settembre 2024), le cui proiezioni si terranno in streaming, in contemporanea con le presentazioni ufficiali dei film al Lido, con una capienza limitata. Ogni film sarà trasmesso a un orario preciso simulando una proiezione tradizionale, successivamente il titolo sarà disponibile per ulteriori 5 giorni fino alla fine degli streaming disponibili Il programma dei cortometraggi presenta otto titoli di Orizzonti e un Fuori concorso, fra i quali due di autori italiani, Allégorie citadine di Alice Rohrwacher ed F II - Lo stupore del mondo di Alessandro Rak. Tutti i nove cortometraggi, disponibili gratuitamente in tutto il mondo, saranno visibili con proiezioni collocate per conto della Mostra sul sito operato da Festival Scope (www.festivalscope.com). Ciascun titolo (in versione originale con sottotitoli) sarà disponibile per la visione in streaming a partire dalle ore 18 (ora italiana) del giorno della presentazione ufficiale del film al Lido e fino a lunedì 30 settembre 2024 nel limite dei posti disponibili.

I quattro lungometraggi di Biennale College-Cinema - il laboratorio internazionale per la realizzazione di lungometraggi a microbudget che ha festeggiato nel 2022 il suo decennale - sono l'italiano Il mio compleanno (My Birthday) di Christian Filippi (opera prima), Honeymoon di Zhanna Ozirna (Ucraina, opera prima), January 2 di Zsófia Szilágyi (Ungheria, opera seconda) e The Fisherman di Zoey Martinson (Stati Uniti, opera prima) e saranno visibili sul sito operato da MYmovies all'indirizzo www.mymovies.it/ondemand/biennalecinema/ della piattaforma streaming Biennale Cinema Channel, che include già una library delle sezioni Concorso, Fuori Concorso e Orizzonti delle edizioni della Mostra fra il 2007 e il 2023.



