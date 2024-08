Schianto contro un'auto, morta una coppia di motociclisti

Due motociclisti, un uomo e una donna di nazionalità tedesca, sono morti stasera schiantandosi contro un'autovettura a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia. L'incidente è avvenuto in via Fausta, lunga la strada provinciale 42. Ancora da accertare la dinamica dello schianto.

La moto della coppia tedesca è finita contro una Renault Kadjar con a bordo una famiglia, rimasta illesa. Oltre ai due genitori c'erano anche due bambini, che non hanno riportato conseguenze, ma sono stati comunque assistiti dal personale del Suem 118. In seguito all'urto la vettura si è capovolta ed è finita in un fossato a bordo strada. Ad avere la peggio sono stati però l'uomo e la donna a bordo della moto, deceduti all'istante. Sul posto la polizia locale ed i vigili del fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA