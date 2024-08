Zaia alla Rai, 'non si cancelli diretta della Regata Storica'

Il governatore del Veneto Luca Zaia esprime ai vertici Rai preoccupazione per la probabile cancellazione della diretta sui canali della tv pubblica della Regata Storica di Venezia, che si svolge la prima domenica di settembre. Zaia ha scritto al presidente della Rai, Roberto Sergio, e al direttore, Giampaolo Rossi: "ho appreso, con sincera preoccupazione - afferma - che la Rai avrebbe deciso di non trasmettere in diretta quest'anno la Regata Storica di Venezia, una delle tradizioni più preziose e significative del nostro patrimonio culturale. Il corteo di imbarcazioni storiche e le regate di voga alla veneta lungo il Canal Grande si svolgeranno l'1 settembre. La Regata Storica non è semplicemente un evento sportivo: rappresenta il cuore pulsante della storia e delle tradizioni di Venezia, una città unica al mondo, simbolo di cultura e bellezza senza eguali". Il presidente ricorda come sia stata proprio la Regata Storica a inaugurare il primo telegiornale della storia della televisione italiana, il 10 settembre 1952.

"Sospendere la diretta di un evento così ricco di significato, a pochi giorni dal suo svolgimento- conclude Zaia - rischia di causare una delusione profonda". Da qui la richiesta alla Rai "di considerare una possibile soluzione, con grande sensibilità, mantenendo vivo questo appuntamento nel palinsesto delle sue reti principali. La Regione Veneto è a completa disposizione per collaborare alla riuscita della trasmissione".





