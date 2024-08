Quanti thriller in giro per il Lido quest'anno

Poca commedia, ma tanto thriller quest'anno al Lido e in tutta la sua tradizionale grammatica: killer (non necessariamente serial), vittime, omicidi, spari, indizi, accuse, prove, ispettori e polizia. Ecco un elenco di film che si vedranno alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nelle varie sezioni: si va dal thriller politico 'The Order' di Justin Kurzel, a 'Maldoror' di Fabrice du Welz, dall'allucinazione olfattoria di 'Phantosmia' di Lav Diaz al thriller erotico 'Babygirl' della regista Halina Reijn, da 'Marco' di Jon Garano e Aitor Arregi a 'Pooja, da 'Sir' di Deepak Rauniyar fino all'horror digitale 'Baby Invasion' di Harmony Korine e a 'Stranger Eyes' di Yeo Siew Hua.

Intanto 'The Order' di Justin Kurzel è un thriller politico in concorso che si svolge nel 1983 quando una serie di crimini violenti scuotono gli USA. A dare luce a quello che sta accadendo un agente (Jude Law) che ha l'intuizione giusta. Non si tratta di semplici criminali, ma di un'organizzazione terroristica di suprematisti bianchi che pianificano una rivoluzione conservatrice guidata da Robert Jay Mathews (Nicholas Hoult).

Sempre in concorso 'Maldoror' di Fabrice du Welz, ispirato al famoso caso di nera del Mostro di Marcinelle, un thriller anche sull'ossessione di un giovane poliziotto. Siamo nel Belgio contemporaneo, qui Paul Chartier, giovane recluta in una piccola stazione di polizia, si dedica all''Operazione Maldoror', istituita nella massima segretezza per tenere d'occhio un famigerato criminale dopo la scomparsa di due ragazze. Di fronte alla disfunzione di un sistema di polizia non abbastanza coordinato e strutturato, Chartier sprofonda sempre di più nell'ossessione.

Sul fronte thriller erotico troviamo poi 'Babygirl' firmato dalla regista Halina Reijn. Nicole Kidman è Romy, manager insoddisfatta che cerca conforto in un rapporto sadomaso con il suo giovane stagista (Harris Dickinson). Banderas interpreta il marito della Kidman.



