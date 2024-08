Verona abbraccia gli scout per il Route Nazionale

A Verona tutto è pronto per accogliere i quasi 20mila partecipanti al grande appuntamento o di Agesci, l'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, momento conclusivo della Route Nazionale 2024. Un incontro, i primi arrivi già oggi, che avviene nel 50/o anniversario dalla fondazione dell'Agesci nel 1974 e che ha al centro il tema della felicità. La quattro giorni, in programma da domani fino alla mattina di domenica 25 agosto, coinvolgerà i capi scout in incontri e confronti che si terranno a Villa Buri venerdì e sabato.

Durante queste due giornate i capi vivranno anche alcune esperienze di volontariato nella città di Verona (pulizia dei parchi cittadini, manutenzione di spazi, attività con persone fragili). Invece nella vasta area del Pestrino (dove sono state montate le tende che accoglieranno gli ospiti) e dove si trova la base operativa, si terranno due appuntamenti: domani sera con Gianni Morandi, Gio Evan, Roberto Mercadini e Camilla Filippi, sabato 25 lo spettacolo conclusivo con Enrico Brizzi, Shervin Haravi, Bandakadabra, Roberto Vecchioni e Alfa. Domenica 26 agosto la messa celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, con la partecipazione del vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.



