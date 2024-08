Incidente in A28 tra auto e furgone, ferita una persona

Un incidente è avvenuto poco dopo le 17,00 lungo l'autostrada A28 (Portogruaro - Conegliano) nel tratto tra Sesto al Reghena e Villotta al chilometro 4+800 in direzione Conegliano. Sono rimaste coinvolti un'auto e un furgone, entrambi finiti contro la barriera di sicurezza laterale. Lo rende noto Autosrade Alto Adriatico precisando che, a seguito dell'incidente, le cui cause sono al vaglio della polizia stradale, il conducente dell'auto è rimasto ferito ed è stato portato in elicottero in ospedale. Sul posto sta operando anche il personale di Autostrade Alto Adriatico, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso meccanico.

Al momento dell'incidente non erano segnalati particolari problemi alla circolazione sull'arteria. Il traffico intorno alle 18 risulta rallentato nel tratto e si registrano code per circa un chilometro. I veicoli in transito scorrono sulla corsia di sorpasso nel punto in cui è avvenuto l'incidente mentre è in corso la rimozione dei mezzi.



