In funzione tratta ferroviaria Verona-Vicenza, terminati lavori

Rete Ferroviaria Italiana - Società del Gruppo Ferrovie dello Stato - ha completato gli interventi necessari all'attivazione di due nuovi tratti della linea ferroviaria esistente Milano - Venezia, per sette chilometri complessivi di nuovo tracciato in variante tra Verona e Vicenza.

Le opere erano state affidate da Rfi al General Contractor Iricav Due, con alta sorveglianza e direzione dei lavori affidata a Italferr, Società di ingegneria del Gruppo FS, nell'ambito della nuova tratta AV/AC "Verona - Bivio Vicenza", intervento sotto il Commissario straordinario Vincenzo Macello.

La linea ferroviaria esistente tra le due città è stata quindi riaperta al traffico, al termine dell'interruzione programmata per realizzare le nuove infrastrutture, che si estendono rispettivamente per 1,2 km tra Verona Porta Vescovo e San Martino Buon Albergo e per 5,8 km tra Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore.

La messa in servizio delle due varianti di tracciato costituisce una tappa fondamentale nei lavori della tratta AV/AC "Verona - Bivio Vicenza" - finanziata con fondi Pnrr - essendo propedeutici alla costruzione dei nuovi binari.



