Riavvistato un lupo zoppo lungo Piave, appello dei sindaci

E' ancora il lupo zoppo già avvistato già nei giorni scorsi in più località sulla riva destra del Piave, nel trevigiano, a tenere desta l'attenzione della popolazione e delle amministrazioni locali, per raccomandare comportamenti corretti in caso di avvistamento dell'animale.

Giudicato sostanzialmente innocuo, anche a causa delle sue condizioni fisiche, l'animale, se avvistato, dovrà essere segnalato ad alcuni numeri messi a disposizione attraverso le piattaforme social.

L'ultimo appello è stato lanciato dal Comune di Cimadolmo (Treviso) dove l'animale, debole e disorientato, è stato visto nelle ultime ore.

Ciò che le autorità competenti in tutela della fauna selvatica stanno cercando di compiere è un'operazione di cattura attraverso sedazione per poter curare l'animale e rimetterlo poi in libertà in un'area idonea e meno antropizzata.



