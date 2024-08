L'Università di Venezia studia tre navi romane nel Tirreno

Ben 400 anfore individuate ed altri manufatti, sono il 'bottino' archeologico su cui sta lavorando l'Università Ca' Foscari di Venezia nel mare Tirreno.

La campagna riguarda tre relitti di navi romane, la più antica è datata 4/o secolo a.C. sulle quali da luglio il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo veneziano, a seguito di decreto di concessione di ricerche del Ministero della Cultura, ha portato a termine una nuova breve campagna di indagini. Il progetto è condotto da Carlo Beltrame e da Elisa Costa, in collaborazione con Fondazione Azionemare, Guido Gay, e sotto la sorveglianza della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, Lorella Alderighi.

I mezzi elettronici e subacquei hanno consentito di esplorare il relitto Dae 27, un carico di tegole e coppi e anfore posto a oltre 600 metri di profondità nelle acque tra l'Elba e Pianosa, recuperando dei campioni di materiale trasportato; in particolare sono stati portati alla luce dalle profondità una tegola, un coppo, un'anfora Dressel e una brocca monoansata. Sono quindi iniziate due nuove indagini sui relitti Dae 7 e Dae 39, entrambi posti nelle acque profonde tra l'isola della Gorgona e Capo Corso. Il primo è un interessante carico di centinaia di anfore greco-italiche datate al 4/o e 3/o secolo a.C. che giace a oltre 400 metri di profondità e dal quale è stata recuperata un'anfora.

Sui relitti è stato realizzato un rilievo digitale attraverso la tecnica fotogrammetrica che permette di ottenere un modello tridimensionale scalato e misurabile del carico, peraltro molto realistico, utile allo studio, in laboratorio, del volume e della portata di queste imbarcazioni.



