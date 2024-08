Il duo social Twin Twins protagonista del nuovo film di Krekers

Dopo aver raccolto milioni di visualizzazioni e apprezzamenti per i loro video comici, le gemelle Vangone - in arte Twin Twins - arrivano anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Saranno infatti tra i volti del nuovo film del regista e produttore slovacco Peter Kerekes, Wishing on a Star, che parteciperà al concorso Orizzonti del festival.

Una pellicola che vuole essere un ritratto ironico ed empatico delle difficoltà che siamo disposti ad affrontare per una vita migliore, Wishing on a Star racconta la storia di Luciana, astrologa napoletana che offre ai suoi clienti un particolare metodo per realizzare i propri sogni: trascorrere il giorno del compleanno in un certo luogo nel mondo per rinascere sotto altre e più promettenti influenze celesti. I protagonisti scoprono così ciò che desiderano veramente. E tra questi ci sono proprio Adriana e Giuliana Vangone, gemelle quasi identiche, che dall'incontro con l'astrologa sperano di trovare l'amore e legami familiari più forti. Per la loro 'rinascita astrale' verranno catapultate in Libano, a Beirut.



