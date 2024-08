Piogge e temporali in Veneto, temperature giù di 10 gradi

Temperature diurne giù di 10 gradi in Veneto rispetto al caldo torrido delle ultime settimane: e la conseguenza della fase perturbata che già da ieri sera ha investito la regione portando temporali e piogge diffuse, dalla pianura alla costa. E' stato comunque lo sbalzo termico l'effetto maggiore, con l'ingresso di aria più fresca dopo una sequenza ininterrotta di giornate con massime di 35-37 gradi.

Attualmente in pianura i termometri segnano valori appena superiori ai 20 gradi.

Crollo delle temperature anche in montagna, con valori rientrati in linea con la media storica del periodo, o anche più bassi. Sulla Marmolada il termometro oscilla intorno ai 2 gradi sopra lo zero, a Cortina la minima è stata di 13 gradi, 9 il valore registrato sul Faloria, a 2.235 metri di quota.

Vi sono stati anche rovesci di forte entità, ma senza grandinate. Il tempo sul Veneto rimarrà instabile anche nelle prossime ore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA