Incisori italiani Elvieri e Toni in esposizione a Uzice

Saranno esposte alla Galleria civica di Uzice, nell'ambito delle manifestazioni culturali organizzate per il 2024, nella città "Capitale della Cultura in Serbia" le opere degli artisti italiani Vladimiro Elvieri, incisore, stampatore e curatore, nativo di Schio (Vicenza) e Maria Chiara Toni (incisora, grafica e arredatrice di origine mantovana), sua compagna d'arte e di vita.

Elvieri e Toni, oggi a Schio (VI) per 40 anni in attività a Cremona, dove hanno ideato e curato la Biennale internazionale di incisione "L'arte e il torchio", dal 1999 al 2019, esporranno ancune delle proprie opere incisorie realizzate a puntasecca, tecnica alla quale la città di Uzice dedica da tanti anni una importante biennale internazionale.

All'esposizione, intitolata "Dreams of Light/Sogni di luce", che verrà inaugurata il 5 settembre 2024, i due artisti presentano trentasei lavori selezionati dalla loro grande produzione calcografica. Per Elvieri e Toni l'incisione rappresenta, da quasi cinquant'anni, il mezzo privilegiato per esprimere la propria poetica, in una costante ricerca che non disdegna l'uso di materiali inusuali e la sperimentazione di nuove e personali metodologie, tra queste anche la stampa delle matrici su carte nere o marroni (dove i "Sogni di luce" non scaturiscono, come tradizione, dal bianco della carta, bensì dai segni incisi inchiostrati d'argento su fondi scuri), sempre espressa nell'ambito di una insostituibile manualità, tutt'altro che obsoleta, capace ancora di scavare nell'intimo di un immaginario autentico e di rivelarne gli aspetti più misteriosi e inediti.

Un lavoro in simbiosi e un confronto quotidiano, quello dei due autori, sempre condotto nel rispetto delle differenti personalità.

Le opere, realizzate soprattutto a puntasecca su plexiglas e su forex, stampate in tiratura limitata al torchio calcografico dagli stessi autori negli atelier di Cremona e, dal 2021 di Schio, andranno poi a far parte della prestigiosa collezione internazionale dell'incisione contemporanea a puntasecca ordinata presso la Galleria civica di Uzice, per lo studio e la valorizzazione di un'arte che non finisce di meravigliare, nonostante i suoi 550 anni. Una donazione, quella dei due artisti, che avviene contemporaneamente con quella al Museo civico di Vicenza, e segue quella del 2023 alla Biblioteca Teresiana di Mantova.

Un catalogo illustrato, bilingue, contenente un testo introduttivo di Renzo Margonari, e una testimonianza degli stessi autori, accompagnerà l'esposizione, organizzata dalla Gradska Galerija con la collaborazione e il patrocinio dell'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado.

Inoltre, dal giorno successivo all'inaugurazione, Vladimiro Elvieri condurrà, nei laboratori della Galleria, per studenti e studiosi, un workshop riguardante alcuni aspetti tecnici relativi all'incisione contemporanea e ai suoi sviluppi, con la stampa al torchio di alcune matrici.



