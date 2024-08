Inchiesta Venezia, in corso interrogatorio ex assessore Boraso

E' in corso negli uffici della Procura di Venezia l'interrogatorio dell'ex assessore comunale Renato Boraso, figura chiave dell'inchiesta sulla presunta corruzione che ha coinvolto il Comune della città lagunare.

Boraso è l'unico degli indagati ad essere ancora in carcere, accusato di 11 episodi corruttivi, tra i quali una presunta tangente da 70mila euro legata alla vendita al ribasso al magnate singaporese Ching Chiat Kwong di palazzo Papadopoli. E' stato lo stesso indagato, tramite il proprio difensore, Umberto Pauro, a chiedere di essere ascoltato dai sostituti procuratori Roberto Terzo e Federica Baccaglini, per fornire la propria versione dei fatti, pronto a rispondere "punto per punto" - ha riferito il legale - alle accuse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA