Un caso di Dengue nel centro di Padova, scatta disinfestazione

Un caso di Dengue, trasmessa dalla zanzara tigre, è stato registrato a Padova in un residente in Piazza Mazzini, nel centro cittadino.

Il Settore Ambiente e Territorio del Comune, allertato dall'Ulss 6 Euganea, ha attivato gli interventi secondo le linee regionali venete, che dispongono interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio.

La disinfestazione delle zanzare adulte verrà effettuata nelle strade pubbliche in orario notturno, a partire dalle ore 21.00 da oggi a mercoledì 20 agosto. I trattamenti larvicidi e la rimozione dei focolai larvali si terranno domani dalle ore 9.00.



