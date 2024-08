Domani l'interrogatorio dei pm all'ex assessore Venezia Boraso

E' stato fissato per domani l'interrogatorio dell'ex assessore comunale alla Mobilità di Venezia, Renato Boraso, arrestato nell'ambito dell'indagine della Procura su presunte corruzioni all'interno dell'amministrazione.

Era stato lo stesso Boraso a chiedere all'inizio del mese di essere ascoltato dai sostituti procuratori Roberto Terzo e Federica Baccaglini, titolari dell'inchiesta. Il legale di fiducia, Umberto Pauro, aveva affermato che Boraso aveva studiato tutte le carte dell'indagine, e sarebbe pronto a "rispondere punto su punto" a tutte le accuse.

All'ex assessore sono contestati in tutto 11 episodi corruttivi, tra cui quello di una presunta tangente da 70mila euro legata alla vendita al ribasso al magnate singaporese Ching Chiat Kwong di palazzo Papadopoli, e altre vicende legate ad appalti per il conferimento di servizi o permessi di costruzione.



