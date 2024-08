Un'anziana donna di 80 anni è morta dopo essere caduta mentre cercava di scavalcare il cancello di casa, in una frazione del comune di Valdagno, in provincia di Vicenza.

A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stata una vicina di casa, che stava passando sul posto. I carabinieri stanno accertando le circostanze dell'incidente. Non è chiaro se la donna stesse cercando di scavalcare la recinzione per entrare o uscire da casa.



