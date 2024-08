Rissa con colpo di pistola a Verona, due feriti e un arresto

E' finita nel sangue, tra colpi di pistola e coltellate, una rissa scoppiata la scorsa notte a Verona nelle vicinanze di un distributore di benzina, nel quartiere Borgo Milano.

Nella lite sarebbero state coinvolte tre persone, due cittadini stranieri e un italiano 33enne. Dai primi riscontri pare che quest'ultimo abbia sparato con la pistola verso i rivali ferendone uno, che ora è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Borgo Roma, non in pericolo di vita.

Il 33enne è rimasto a sua volta ferito al torace con un'arma da taglio, probabilmente un oggetto contundente. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem 118 e trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove si trova piantonato in stato di fermo.

I Carabinieri del Reparto Investigativo della Compagnia di Verona hanno avviato le indagini, anche con l'ausilio delle immagini dei circuiti di videosorveglianza. La vicenda ha ancora molti aspetti da chiarire, a cominciare dalle cause che hanno scatenato la rissa.



