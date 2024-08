Esplosivo per svaligiare cassa continua casa riposo a Mogliano

Un furto con 'l'uso di esplosivo è stato compiuto la scorsa notte da alcuni malviventi ai danni della cassa automatica per il pagamento dei ticket della casa di riposo 'Gris', a Mogliano Veneto (Treviso). Il bottino no è ancora stato quantificato. L'esplosione ha provocato ingenti danno al locale nel quale è ubicato lo sportello. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 2 della scorsa note.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Treviso. Collegato al colpo potrebbe essere il successivo rinvenimento, in via Schiavonia nuova di Preganziol, di una Mazda data alle fiamme, e pressochè distrutta, risultata oggetto di un furto avvenuto nella zona.



