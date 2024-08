Croce Rossa, a Venezia +37% interventi nel primo semestre 2024

Il 2024 si preannuncia come un anno da prima per l'attività del comitato di Venezia della Croce Rossa Italiana. Nei primi sei mesi dell'anno, infatti, i servizi erogati dalla Cri sono aumentati del 37% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il comitato veneziano della Croce Rossa ha competenza su buona parte dell'area metropolitana, per oltre 490 km quadrati, e 359.000 abitanti, contando su 6 sedi operative dislocate omogeneamente sul territorio. L'attività è garantita da 620 volontari, 23 infermieri, 50 infermieri in libera collaborazione, 7 medici in libera collaborazione, 2 dipendenti amministrativi e 16 dipendenti soccorritori Tra i programmi più immediati, l'acquisto di una seconda idroambulanza, per la quale la sera del 31 agosto si terrà al Lido un incontro conviviale per la raccolta fondi



