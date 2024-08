Di Francesco 'bello essere in A, ma conta il Venezia'

"È sempre bello iniziare un campionato importante, essere tra i 20 allenatori di Serie A è sempre un piacere, ma quello che mi interessa non sono gli aspetti personali ma il bene del Venezia. Noi insieme ai nostri tifosi dobbiamo dare il meglio per questa maglia". Sono le parole di Eusebio di Francesco, alla vigilia dell'esordio di campionato del suo Venezia, domani sera contro la Lazio.

"Una squadra forte - ha proseguito il tecnico - non molto diversa dall'anno scorso ma che ha grande fisicità e molte alternative di gioco. Hanno inoltre inserito giocatori molto interessanti per fare un campionato di primo livello con mister Baroni, a cui faccio i complimenti". Sull'esordio nella massima serie, Di Francesco ha sottolineato che "partire forte aiuta, ma la cosa importante è l'obiettivo finale. Il girone d'andata e quello di ritorno sono completamente differenti, dove una vittoria o una sconfitta, un palo dentro o palo fuori, alla fine possono determinare l'esito del campionato. Abbiamo due trasferte consecutive impegnative - ha ricordato - e dobbiamo affrontarle con entusiasmo, determinazione e ottimismo provando a fare risultato. Stiamo cercando di dare a questa squadra una filosofia importante, ovvero che esistono due fasi nel calcio, quella difensiva e quella offensiva, e noi dobbiamo affrontarle con la stessa intensità. Sono anche convinto che un'ottima partita difensiva faccia diventare migliore anche quella offensiva".

Sulla preparazione della rosa, dopo la gara di Coppa Italia, Di Francesco ha riferito che "questa per noi è stata una settimana diversa, con carichi di lavoro differenti, dove abbiamo lavorato sugli errori commessi a Brescia. Mi auguro di vederli migliorati perché affrontiamo un avversario di livello", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA