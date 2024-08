Autovelox non omologati, nuova denuncia a sindaco in Polesine

Un nuova denuncia è stata presentata dall'associazione "Altvelox", che si batte contro gli autovelox non omologati a "tutela" degli utenti della strada, contro il sindaco, l'assessore competente e la Polizia locale di Giacciano con Baruchella, comune in provincia di Rovigo che avrebbe totalizzato più di un milione e mezzo di euro nel 2023 dalle multe per eccesso di velocità rilevate lungo la strada regionale 482 "Alto Polesana".

Oltre alle autorità locali, è stato denunciato il prefetto di Rovigo, Clemente Di Nuzzo. Secondo Altvelox, si tratta di istituzioni ed enti che hanno contribuito all'installazione e uso dell'autovelox nel comune di 2.000, lungo una strada definita "ampia, dritta e sicura, anche qui senza incidenti, con limite di 50 Km/h quando non potrebbe essere inferiore a 70 Km/h, ma nessuno sembra essersene accorto, neppure la Polizia Stradale".

L'apparecchio, non omologato, "è stato delegittimato dai Giudici di Pace di Rovigo - prosegue l'associazione - con innumerevoli sentenze, ma il sindaco Natale Pigaiani ha deciso di spendere soldi pubblici per impugnare al Tribunale tutte le decisioni a lui sfavorevoli, in barba a leggi e regolamenti anche ribaditi recentemente dalla Cassazione".

Altvelox chiede alla Procura della Repubblica di valutare anche la possibilità di emettere un provvedimento di sequestro degli apparati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA