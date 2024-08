Trovò il corpo di Giulia, premiato a 'Fedeltà del cane'

Jager, flat coated retriever di 4 anni, che ha ritrovato il corpo di Giulia Cecchettin in un anfratto roccioso nel bosco vicino al lago di Barcis (Pordenone) ha vinto un premio speciale alla 63^ edizione del premio 'Fedeltà del cane' in corso a Camogli.

Il vincitore assoluto è Giulio, pastore tedesco di 4 anni, che salvò la sua padrona nel mare di Lecce; altri riconoscimenti a Noah e Cecilia, due golden retriever impegnati nel progetto 'Ri-Animali', unica esperienza di pet therapy in un reparto di rianimazione.

Jager, flat coated retriever di 4 anni in forza al nucleo cinofilo Bios Ana di Pordenone, ha ritrovato il corpo senza vita di Giulia Cecchettin, nascosto in un anfratto roccioso.

Nonostante sia stato addestrato alla ricerca superstiti è stato in grado di rintracciare il corpo e ha costretto il suo conduttore a seguirlo fino al luogo del ritrovamento.



