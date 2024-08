Si tuffa da pontile spiaggia e batte il capo,soccorso da bagnini

Un turista 30enne è stato tratto in salvo dai bagnini della spiaggia di Jesolo dopo aver battuto il capo durante un tuffo dal pontile della spiaggia prospicente la torretta 14, in zona piazza Brescia. Il fatto è avvenuto nel giorno di ferragosto, ma se ne è avuta notizia oggi. Il giovane, di origine bengalese, si stava tuffando con un gruppo di ragazzi dal pontile - attività vietata ed espressamente segnalata con appositi cartelli - quando nel darsi lo slancio ha valutato male la distanza ed ha battuto la testa sulla stessa struttura, finendo in acqua, esanime. Sono stati gli stessi amici a portarlo a riva, dando l'allarme; sul posto sono subito arrivati gli addetti al salvataggio di Jesolo Turismo, intervenendo con le pratiche di pronto soccorso. Il 30enne, poi ripresosi, è stato portato in ospedale a Jesolo con un'ambulanza del Suem 118, per i controlli di routine.



