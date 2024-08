Cresce occupazione nell'artigianato in provincia di Vicenza

Continua la crescita dell'occupazione nell'artigianato della provincia di Vicenza nel primo semestre dell'anno. Lo rileva l'ultima indagine dell'Ufficio Studi di Confartigianato Vicenza, che ha coinvolto 1.720 micro e piccole imprese che occupano 10.720 dipendenti.

Dai dati emerge un +1,4% di dipendenti, maggiore di quella registrata a fine 2023 (+1%) e in linea con il +1,4% osservato a giugno 2023. Anche la dinamica delle imprese artigiane nei primi sei mesi del 2024 fa registrare un +0,1%.

A trainare è l'area Alto Vicentino, con una crescita dell'occupazione del +2,9% rispetto a giugno 2023, doppia rispetto al dato provinciale. L'Ovest vicentino, con un +1,6%, assieme all'area del Nord Est (+1,7%) registra una crescita superiore alla media. Un leggero aumento anche nell'area di Vicenza (+0,5%), dopo le contrazioni delle ultime due rilevazioni, mentre nell'area Berica si registra un calo del -1,2% rispetto a giugno 2023, in linea con il -1,3% registrato a fine 2023.

Tra le attività economiche l'Alimentazione segna +5,2% in un anno, Legno e arredo +3,7% e Trasporti e autoriparazione +3,4%.

Metalmeccanica, Chimica e Concia sono invariate, dopo un progressivo rallentamento iniziato dal 2022, mentre la Moda registra un -0,7% rispetto a giugno 2023. Il settore Benessere mostra, per la seconda rilevazione consecutiva, una crescita dell'occupazione (+2,6%), più che doppia rispetto al +1,1% a fine 2023.

"I dati ci confortano - commenta il presidente di Confartigianato Imprese Vicenza, Gianluca Cavion - e confermano che l'artigianato, nonostante una congiuntura economica e internazionale non certo tra le migliori, tiene. Soffre ancora il comparto Moda che risente molto delle variazioni dei mercati esteri, in primis francese, e che è impegnato in percorsi di sostenibilità di filiera in definizione. Anche in questo senso sarà importante una misura come Transizione 5.0. che amplifica in chiave sostenibile innovazioni messe in campo con la digitalizzazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA