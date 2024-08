Automobilista investe un paraciclista palestinese e scappa

Alaa al Dali, campione di paraciclismo palestinese, è stato investito verso le 20.30 di ieri da un suv nero mentre si stava allenando a Dolo (Venezia).

Il conducente, dopo averlo travolto, non si è fermato a soccorrerlo, lasciandolo sul ciglio della strada.

L'atleta, ospitato in Italia presso la parrocchia di San Filippo Neri a Padova e assistito dalla Acs Ong, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze fisiche, ma i danni alla sua bicicletta da gara potrebbero impedirgli di partecipare ai mondiali di paraciclismo che si svolgeranno a Zurigo a settembre. Nel frattempo, spiegano dall'associazione, "è stata sporta denuncia contro ignoti", e i carabinieri stanno indagando per risalire al pirata.

Alaa corre per i Gaza Sunbirds, squadra di paraciclismo che si sostiene grazie alla donazioni dei propri supporter, e da dieci mesi distribuisce aiuti umanitari a Gaza.



