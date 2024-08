A Cortina risultati del 'laboratorio alta quota' su Monte Bianco

Saranno presentati a Cortina d'Ampezzo il 20 agosto prossimo i risultati della campagna di ricerca in alta quota condotta nel 2023 sul ghiacciaio del Monte Bianco dal Centro Addestramento Alpino - Scuola Militare, a oltre 4.000 metri di quota. Si tratta di un progetto multisettoriale condotto sul ghiacciaio del Monte Bianco che ha coinvolto istituzioni militari, accademiche e realtà industriali L'obiettivo era quello di studiare gli adattamenti fisiologici umani al freddo estremo e sviluppare nuovi materiali efficienti per tali condizioni I risultati delle attività del Campo Alta Quota 2023, patrocinato da Fondazione Cortina, insieme alla Regione Veneto e alla Regione Valle d'Aosta, con la partecipazione del Cnr, degli atenei di Bologna e Milano e della società Italiana di Medicina di Montagna. saranno illustrati nel pomeriggio di martedì 20 agosto prima nella sede di Lagazuoi Expo Dolomiti, e successivamente in Piazza Dibona a Cortina d'Ampezzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA