Ferragosto: Asiago, turismo a gonfie vele con presenze record

E' un comprensorio montano da tutto esaurito e con presenze record, senza nessuna possibilità di trovare posti liberi in hotel e case in affitto, quello che sta caratterizzando questi giorni di Ferragosto l'Altopiano di Asiago (Vicenza).

Oltre a turisti, villeggianti e proprietari di seconde case, i Sette Comuni sono presi d'assalto ogni giorno da molte migliaia di "pendolari" che, complice il caldo torrido delle ultime settimane, salgono dalle città e località di pianura, per godersi qualche ora di fresco, soprattutto nei numerosi boschi sopra i 1.300-1.400 metri d'altezza. Anche oggi, giorno di Ferragosto, traffico molto rallentato al mattino sia all'uscita del casello di Piovene Rocchette (Vicenza) che sull'ex-statale del Costo, con code lungo i tornanti e poi nell'abitato di Canove sino ad Asiago. Traffico congestionato anche attorno al centro del capoluogo anche per trovare un posto libero dei parcheggi e grande afflusso anche nei bar, gelaterie, ristoranti e pizzerie. Le presenze complessive, anche da parte di giovani, è favorito in questi giorni anche da una serie di concerti musicali, proposti ogni sera, con la presenza di personaggi di spicco ed eventi anche ad ingresso libero dal palco allestito nella centralissima piazza Carli. Domani, giorno di San Rocco, si terrà ad Asiago la centenaria Festa del Prunno, caratterizzata in serata dall'elezione della Reginetta del Bosco e delle sue damigelle, che saranno accompagnate in piazza con il calesse per la consegna delle fasce ad miss e a seguire lo spettacolo pirotecnico, evento che potrà essere seguita da tutta la conca altopianese, da alcune centinaia di migliaia di persone.



