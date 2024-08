Academic ranking of world universities, Padova centro eccellenza

Sono stati pubblicati oggi i risultati dell'edizione 2024 dell'Academic Ranking of World Universities (ARWU), elaborato dalla Shanghai Ranking Consultancy, una delle più accreditate agenzie internazionali per la valutazione di Università ed Enti di Ricerca. Sono state oltre 2.500 le università scrutinate dall'agenzia asiatica e soltanto le migliori 1.000 sono rientrate in classifica.

L'Università di Padova quest'anno si colloca nella fascia tra il 201/o e il 300/o posto su scala mondiale e, a livello nazionale, si colloca tra il 4/o e l'8/o posto. Il ranking ARWU è elaborato sulla base di sei indicatori: i premi Nobel e le Medaglie Fields di ex studenti (Alumni) o di ricercatori della singola Università (Award), il numero di ricercatori maggiormente citati e affiliati presso l'Ateneo (Hi-Ci), le pubblicazioni su "Nature & Science" (N&S), le pubblicazioni sulle riviste più citate nelle aree tecnico-scientifico e sociale (PUB), infine un indicatore che rapporta i precedenti cinque parametri allo staff accademico, indicante una produttività pro-capite (PCP). I tre indicatori relativi alla produttività scientifica (N&S, PUB e PCP) sono quelli che hanno contribuito maggiormente al risultato dell'Ateneo Patavino. Con questo risultato, l'Università di Padova consolida il suo primato nella qualità e produzione scientifica a livello nazionale e risulta assai competitiva anche su scala mondiale.



