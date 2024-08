Protezione civile Veneto dichiara stato di allarme climatico

La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico da oggi al 16 agosto per le zone costiera, pianeggiante continentale, pedemontana e montana (Val Belluna).

Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il numero verde 800535535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800990009.



