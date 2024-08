Pane e pasticceria senza etichette, sequestro in Polesine

Un carico di circa un quintale e mezzo di pane e prodotti di pasticceria freschi senza documenti ed etichette è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Rovigo, nell'ambito dei controlli sulla filiera alimentare.

Nel basso Polesine è stato fermato un veicolo commerciale con targa straniera, nel quale c'era pasticceria fresca, pane e altri prodotti alimentari freschi la cui origine risultava sconosciuta.

Tutti i prodotti erano privi delle informazioni prescritte oppure le avevano in lingua straniera; è stato richiesto l'intervento dei funzionari della Ulss 5 Polesana, che hanno imposto prescrizioni vincolanti all'immissione in commercio dei prodotti. Il responsabile verrà multato e i controlli proseguiranno in ambito fiscale.



