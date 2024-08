In Veneto nel primo semestre +4,4% arrivi e +2,1% presenze

Nel primo semestre 2024 il Veneto raggiunge risultati turistici superiori al 2023, sia come numero di turisti pernottanti (+4,4% arrivi rispetto al I semestre 2023), sia sul fronte dei pernottamenti (+2,1% presenze). Lo rende noto l'assessore regionale al Turismo Federico Caner.

A fine giugno, su un totale di oltre 28 milioni di presenze turistiche, la quota straniera in Veneto ha raggiunto circa 19,5 milioni. Rilevante il contributo apportato da Usa, Francia, Polonia e Cina, nonostante le presenze cinesi siano ancora solo la metà rispetto al primo semestre del 2019 pre-pandemico.

Le strutture alberghiere segnano +1,2% negli arrivi e +0,5% nelle presenze, senza però superare ancora le cifre pre-pandemiche. L'extralberghiero registra un +31,7% negli arrivi rispetto al 2019 e un +16,5% nelle presenze.

"Il Veneto - commenta Caner - è una delle mete più ambite d'Italia, con forti incrementi nei numeri del primo semestre 2024. Un risultato frutto di un'attenta pianificazione e di investimenti mirati, che rispondono alle nuove esigenze del mercato turistico. Questi dati premiamo il lavoro dei nostri imprenditori e ci dicono che stiamo lavorando bene su tutti i fronti, ma è importante continuare a investire nella filiera turistica per mantenere la regione al primo posto tra le destinazioni turistiche italiane, affrontando anche il tema dell'overturism con consapevolezza e riflessioni per un turismo sostenibile e di qualità", conclude.



