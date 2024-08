Crescono del 4% le assunzioni a luglio in Veneto

"Arrivano buoni segnali dal nostro mercato del lavoro che a luglio si stabilizza e torna a crescere con un aumento delle assunzioni del +4% e con un +7.600 posizioni di dipendenti". È il commento del presidente del Veneto Luca Zaia ai dati pubblicati oggi su La Bussola di Veneto lavoro sull'andamento dell'occupazione in regione nell'ultimo mese. "Possiamo parlare - sostiene Zaia - di un assestamento complessivo dato che nell'intero 2024 il bilancio occupazionale fa registrare un soddisfacente +84.100 posti di lavoro, lievemente al di sopra dei livelli del 2019 e 2022, di poco inferiore rispetto allo scorso anno. Da segnalare le 44.800 posizioni di lavoro in più nei servizi turistici da inizio anno e la tenuta del settore primario".

I dati di luglio portano ad un saldo positivo nei primi sette mesi 2024 in tutte le province, ridimensionato rispetto allo stesso periodo 2023 a Vicenza, Padova e Treviso. Quella trevigiana, che ancora risente degli effetti di alcune cadenze stagionali nel terziario, è l'unica provincia a registrare un saldo negativo a luglio (-500), seppure migliore rispetto allo scorso anno. La domanda di lavoro diminuisce a Venezia (-4%), Vicenza (-4%) e Treviso (-2%), mentre registra un incremento a Belluno (+6%) e Verona (+2%). Più a Padova (+1,2%) e Rovigo (+1,6%).

Positivo tra i comparti quello dell'agricoltura, che da inizio anno registra un saldo più favorevole rispetto allo scorso anno (+10.300 posizioni lavorative rispetto a +9.000 del 2023) e un aumento delle assunzioni dell'11%. Nel settore industriale, l'occhialeria registra +26% delle assunzioni e +700 posti.



