Inaugurata la nuova Risonanza magnetica per ospedale Belluno

È stata inaugurata stamani all'ospedale San Martino di Belluno un nuovo tomografo a Risonanza Magnetica 1,5 Tesla: si tratta di un'apparecchiatura avanzata, che consente, grazie all'intelligenza artificiale, l'acquisizione precisa di immagini in tempi molto ridotti e con qualità superiore.

È un investimento "nel solco di un programma della Regione del Veneto che ogni anno destina circa 70 milioni di euro per finanziare un continuo aggiornamento e rinnovo del parco delle attrezzature sanitarie", ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin. L'acquisizione è stata possibile sfruttando, per una parte dell'importo, i contributi del Pnrr.

L'investimento complessivo è stato di 2,1 milioni di euro, dei quali 1,3 per l'acquisto dell'apparecchiatura e 900mila per adeguamento e ristrutturazione dei locali. Un investimento che segna un nuovo importante traguardo per il presidio bellunese, a pochi mesi dalla realizzazione della nuova Gamma Camera in Medicina nucleare, finanziata con 850mila euro.

"Ogni consegna di un innovativo macchinario - ha aggiunto Lanzarin - segna un punto d'arrivo a beneficio dei cittadini e di tutto il territorio. Le tecnologie di ultima generazione consentono diagnosi più veloci e precise, più puntuali e sono meno invasive quindi garantiscono un approccio più sereno per il paziente e una qualità di vita migliore", ha concluso.



