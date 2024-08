Nel vicentino è fuga verso i monti, code e rallentamenti

Traffico fortemente rallentato verso le località di montagna del vicentino nella giornata di oggi. Per buona parte della mattinata code sono state segnalate all'uscita del casello di Piovene Rocchette dove termina a nord l'autostrada A31 Valdastico in direzione dell'Altopiano dei Sette Comuni.

Forti rallentamenti anche lungo l'ex-statale del Costo e poi nel territorio altopianese, sia nel comune di Roana, con il passaggio obbligato nelle frazioni di Tresché Conca, Cesuna e Canove e poi ad Asiago dove a metà mattinata il traffico risultava notevolmente congestionato. Oltre alla presenza di turisti e possessori di seconde casa sono migliaia i "pendolari" che hanno raggiunto le località in quota per sfuggire al caldo della pianura, quindi ulteriori code e rallentamenti si prevedono questa sera al rientro.

Forti disagi, con code di diversi chilometri, sin dalle prime ore della mattinata, anche sulla statale Valsugana, sopra Bassano del Grappa, che dalla provincia di Vicenza conduce verso le località del Trentino.



