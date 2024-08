Morto sindaco recordman bellunese, era all'ottavo mandato

Rieletto a giugno per l'ottava volta sindaco, come candidato unico, su 13 mandati amministrativi complessivi, è morto improvvisamente a 82 anni Giancarlo Ianese, recordman del comune bellunese di san Nicolò Comelico. Lo rende noto il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, che ne ricorda la figura "che ha incarnato il senso delle istituzioni e al contempo anche uno sconfinato amore per il territorio".

Ianese è stato trovato questa mattina privo di vita nel divano di casa sua. E' stato anche vicesindaco e per quattro volte consigliere comunale, era stato eletto primo cittadino per la prima volta nel 1975 ed aveva continuato a gestire fino a ieri un negozio di articoli ottici di cui era titolare.

San Nicolò Comelico, piccolo Comune della Val Comelico, oggi conta meno di 400 abitanti.

"Di lui - prosegue Padrin - colpiva il profondo senso del dovere e la passione infaticabile con cui ricopriva l'incarico da sindaco di San Nicolò e da presidente dell'Unione Montana Comelico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA