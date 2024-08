Le Gallerie d'Italia aprono il loro caveau a ferragosto

Ferragosto all'insegna della cultura con le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, che saranno aperte con ingresso gratuito per tutti i visitatori. A Milano, dove è prevista l'apertura serale fino alle 22.30, sarà l'occasione per poter visitare il caveau del museo: le massicce porte dello spazio, un tempo adibito a cassaforte della filiale della Banca Commerciale Italiana e oggi deposito delle collezioni d'arte contemporanea di Intesa Sanpaolo, si apriranno eccezionalmente per raccontare la storia di palazzo Beltrami, la nascita della collezione d'arte di Intesa Sanpaolo e presentare alcune delle oltre 500 opere esposte.

Inoltre si potranno visitare le mostre in corso come l'esposizione Felice Carena, dedicata a uno degli artisti più importanti e meno conosciuti del Novecento storico.

Negli spazi del Cantiere del '900 sarà, inoltre, visitabile l'esposizione temporanea Alighiero e Boetti dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati. Sarà, anche, possibile immergersi nella collezione permanente, con percorsi che valorizzano opere dell'Ottocento e del Novecento.

Nella sede delle Gallerie d'Italia a Napoli sarà possibile vedere tre importanti itinerari espositivi, con opere appartenenti al patrimonio storico-artistico di Intesa Sanpaolo: l'arte napoletana dal XVII secolo al XX secolo, la raccolta di ceramiche attiche e magnogreche e un'importante selezione di opere del Novecento.

A Torino sarà possibile scoprire il percorso espositivo Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza a cura di Lauren Johnston, in collaborazione con National Geographic, mentre a Vicenza sarà l'occasione per visitare la mostra ILLUSTRISSIMO Javier Jaén dedicata al celebre illustratore.



