Un operaio di 35 anni è rimasto gravemente ferito oggi, ad Altivole (Treviso) perché schiacciato da una piccola ruspa in fase di scarico da una bisarca. L'episodio si è verificato in un cantiere per la posa della fibra ottica. Le cause dell'incidente sono al vaglio di Spisal e carabinieri. Sul posto hanno operato anche vigili del fuoco e Suem.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA