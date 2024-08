Con Turandot riprende la stagione lirica de La Fenice

Dopo la pausa estiva, la programmazione del Teatro La Fenice riprende con Turandot, l'ultimo capolavoro di Giacomo Puccini, con il quale si chiuderanno le celebrazioni dedicate al centenario della scomparsa del compositore.

Lo spettacolo sarà proposto nell'allestimento con la regia di Cecilia Ligorio e sotto la direzione di Francesco Ivan Ciampa, alla testa di un cast composto per i ruoli principali da José Maria Siri, Roberto Aronica, Selene Zanetti e Michele Pertusi.

Alla prima di venerdì 30 agosto seguiranno quattro repliche, il 3, 8, 14 e 18 settembre.

Seguirà il dittico con La fabbrica illuminata di Luigi Nono e Erwartung (Attesa) di Arnold Schoenberg, anch'esso per festeggiare il centocinquantesimo dalla nascita di Schoenberg e il centenario di Luigi Nono. Sarà un nuovo allestimento con la regia di Daniele Abbado, la regia del suono di Alvise Vidolin e la direzione musicale di Jérémie Rhorer. Cinque le recite il 13, 15, 17, 19, 22 settembre.

Chiuderà il cartellone lirico 2023-2024 un nuovo allestimento de La Vita è sogno di Gian Francesco Malipiero, con la regia di Valentino Villa e la direzione musicale di Francesco Lanzillotta. Interpreti principali Riccardo Zanellato, Leonardo Cortellazzi, Simone Alberghini e Veronica Simeoni. L'opera andrà in scena al Teatro Malibran il 31 ottobre, 3, 5, 7 e 10 novembre.

La Stagione Sinfonica si concluderà con due appuntamenti: Alfonso Caiani e il Coro della Fenice eseguiranno il salmo sinfonico in tre parti Le Roi David di Arthur Honegger nella versione originale del 1921, il 28 e 29 settembre. Infine Juanjo Mena e l'Orchestra della Fenice proporrà il Concerto per orchestra di Witold Lutoslawski e il virtuosistico Rach3, Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in re minore op. 30 di Sergej Rachmaninov che sarà interpretato nella parte solistica da Nicolò Cafaro, vincitore della trentottesima edizione del Premio Venezia. Tre le repliche del concerto il 18 ottobre (con diretta Rai Radio3), 19 e 20 ottobre, riservata agli under35 nell'ambito del progetto La Fenice è giovane.



