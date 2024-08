West Nile, i casi di Padova salgono a cinque

Un nuovo caso relativo ad un anziano over 75 si è aggiunto ai 4 casi del focolaio padovano di West Nile. Proprio oggi l'area interessata è stata trattata con un'attività di disinfestazione straordinaria. L'uomo, che soffre di una forma febbrile, risiede nel raggio di 2 chilometri da uno dei casi segnalati, per cui il cluster di Padova sale a cinque contagiati. Anche per la sua area di residenza è prevista disinfestazione larvicida, d'intesa con il Comune di Padova che domani mattina effettuerà il trattamento.



