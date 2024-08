Perseguita familiari con richieste di denaro e minacce,arrestato

Un 23enne di origine bosniaca è stato arrestato dalle 'Volanti' della Questura di Vicenza perchè responsabile di vari episodi di minaccia ed aggressione verso i familiari per ottenere da loro denaro.

L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'Autorità Giudiziaria berica. Il giovane, da alcuni mesi si era spontaneamente allontanato dalla sua famiglia residente a Vicenza e viveva ai margini della società.

Aveva così iniziato a richiedere insistentemente denaro ai familiari, pare per droga, presentandosi nella loro casa senza preavviso, spesso ubriaco o comunque sotto effetto di sostante stupefacenti, anche durante le ore notturne, danneggiando il cancello d'ingresso, le porte e le suppellettili, arrivando ad usare nelle minacce coltelli o forbici. Il 23enne avrebbe anche ferito un fratello con un'arma da taglio. I genitori hanno pertanto denunciato i fatti in più occasioni all'esito delle quali la magistratura vicentina ha deciso di sporre l'arresto del giovane in carcere.



