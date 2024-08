Lavoro nero, Finanza scopre 12 irregolari nel Vicentino

Dieci lavoratori in nero e due irregolari: nuovo blitz della Guardia di Finanza di Vicenza per contrastare l'utilizzo di operai privi di contratti di lavoro o clandestini. In particolare le fiamme gialle si sono concentrate nel distretto industriale della Valle del Chiampo (Vicenza).

Le verifiche hanno permesso di individuare come in una società di Zermeghedo (Vicenza) si utilizzava un lavoratore di origine indiane irregolarmente sul territorio e analoga circostanza è stata constatata in una ditta di San Pietro Mussolino (Vicenza) che si occupa di materiale pubblicitario porta a porta. In una ditta di Trissino (Vicenza) e di Arzignano (Vicenza) i finanzieri hanno invece scoperto lavoratori totalmente in nero.

Per tutti titolari sono scattate le segnalazioni e maxi sanzioni il cui conto complessivo potrebbe arrivare a 130mila euro.



