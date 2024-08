Cav, attesi 1.350.000 transiti nella settimana di Ferragosto

Per la settimana di Ferragosto, dove si concentrerà il grosso delle partenze di questa stagione, ma calerà sensibilmente il numero di pendolari, Cav prevede sulle proprie competenze (A4 Padova-Venezia, Passante di Mestre, A57 Tangenziale di Mestre e Raccordo Marco Polo) il transito di oltre 1.350.000 veicoli, di cui circa 680 mila solo nel prossimo fine settimana alle porte.

Il dato considera sia il traffico registrato lo scorso weekend, che quello osservato in quello omologo del 2023. La giornata di maggior traffico sarà quella di domani, quando si attendono oltre 230 mila veicoli in transito. Il maggior afflusso è previsto in direzione Trieste e del litorale nelle giornate di venerdì e sabato che, per questo motivo, saranno caratterizzate ancora da bollino rosso (traffico intenso).

Sempre in direzione Trieste il traffico risulta sostenuto già nella giornata odierna (giovedì), a causa delle partenze anticipate e degli ultimi transiti di mezzi pesanti prima dello stop del weekend.

In direzione opposta (Milano) saranno giornate da bollino giallo (traffico sostenuto) quelle dell'11 e 14, vigilia di Ferragosto, mentre il15 non dovrebbero esserci disagi per via del lungo ponte festivo che distribuirà gli spostamenti su più giornate. I primi rientri inizieranno il prossimo fine settimana: in direzione Milano saranno pertanto giornate da bollino rosso (traffico intenso) quelle del 17 e 18 agosto, giallo (traffico sostenuto) il 16 e 19 agosto.

Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore su tutto il territorio nazionale venerdì 9 dalle 16 alle 22, sabato 10 dalle 8 alle 22 e domenica 11 dalle 7 alle 22, poi giovedì di Ferragosto dalle 7 alle 2, sabato 17 dalle 8 alle 16 e domenica 18 dalle 7 alle 22.



