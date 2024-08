Calcio: incidenti Cesena-Padova, 34 daspo a ultras euganei (2)

I provvedimenti variano tra due e dieci anni (per complessivi 172 anni) e, per i casi di ultras già gravati in passato di analoghi provvedimenti, con la prescrizione dell'obbligo di firma durante le partite del Padova.

Le indagini della polizia proseguono per delineare le condotte violente dei tifosi cesenati che hanno reagito all'aggressione degli ultras padovani e per l'adozione di analoghi provvedimenti inibitori. I tifosi responsabili delle violenze saranno segnalati all'autorità giudiziaria per i reati di rissa, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi improprie, lancio di oggetti, travisamento.

È stato verificato come nell'area circostante lo stadio cesenate il gruppo di circa 50 tifosi ultras padovani si è diretto, a piedi, verso la Curva riservata ai tifosi cesenati e, in particolare, il bar 'Bombonera', abituale ritrovo degli ultras bianconeri, provocandoli ed invitandoli ripetutamente allo scontro. Nell'occasione i tifosi padovani lanciavano bottiglie in direzione dei rivali, determinando una reazione compatta ed immediata dei tifosi cesenati, con 'contatti' e violenze.



