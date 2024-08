West Nile, individuato cluster infettivo a Padova

Un cluster di infezioni da West Nile è stato rilevato presso l'area urbana di Padova dove sono stati registrati complessivamente 4 casi di contagio.

Si tratta di sole forme febbrili (Wnf) - secondo l'Ulss 6 - e in accordo con una ditta di disinfestazione è stato deciso di procedere con trattamenti anti-larvali straordinari lungo le pubbliche via e bonifiche porta a porta a partire da domani.

Trattandosi di soli Wnf non sono previsti trattamenti adulticidi come da normativa.



