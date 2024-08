Venezia, premio Campari alla scenografa Paola Comencini

È stato attribuito alla scenografa Paola Comencini il premio "Campari Passion for Film" dell'81/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La consegna avrà luogo venerdì 6 settembre in Sala Grande del Palazzo del Cinema, prima della proiezione Fuori Concorso di Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano, di cui Paola Comencini è l'autrice delle scenografie.

"Nel corso della sua lunga carriera di architetta, scenografa e costumista - afferma il direttore Alberto Barbera - Paola Comencini ha dimostrato di possedere una speciale sensibilità nel mettere in evidenza i tratti distintivi di epoche e personaggi, attraversando generi e linguaggi con grande rigore e al contempo inventiva. Un marcato spirito creativo che le consente di interpretare al meglio le storie da portare sullo schermo e valorizzare ogni singolo personaggio all'interno di ambienti e spazi aperti. Un gusto innato alimentato da una straordinaria professionalità l'hanno portata a lavorare con registi assai diversi tra loro per temperamento e stile, a cominciare dal padre Luigi".

"Siamo molto orgogliosi di confermare il Premio creato da Campari insieme alla Direzione Artistica della Mostra - dichiara Alberto Ponchio, Senior Marketing Director Campari Group -.

Mantenendo come filo conduttore tutto ciò che nasce dalla Passione, intesa come elemento di ispirazione per la creatività, il Premio è volto a valorizzare le figure che, accanto al regista, contribuiscono a rendere eccellente l'arte cinematografica. Quest'anno, con la scenografa italiana Paola Comencini, abbiamo premiato una figura professionale dalla spiccata sensibilità estetica e artistica, in grado di coniugare passione, lavoro artigianale, innovazione e capacità di guardare sempre al futuro".

Il premio Campari Passion for Film, istituito sei anni fa alla 75/a Mostra, si propone di valorizzare lo straordinario contributo che le collaboratrici e i collaboratori più stretti delle registe e dei registi offrono al compimento del progetto artistico di ciascun film.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA