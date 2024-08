Un mese di eventi per Papa Luciani nel Bellunese

Il Musal (Museo Albino Luciani) e la Fondazione papa Luciani di Canale d'Agordo (Belluno) presentano la 46ª edizione dell'appuntamento estivo dedicato a Papa Giovanni Paolo I. Verrà ricordato con la serie di appuntamenti dal titolo "Un mese, un pontificato".

In un percorso che si snoda lungo i 34 giorni del pontificato di Papa Giovanni Paolo I, Canale d'Agordo, paese natale di Albino Luciani, si appresa quindi ad ospitare un'articolata serie di eventi che prenderanno il via sabato 24 agosto, presso il Musal, con la presentazione libro di Romina Gobbo, "Un cireneo per il vescovo Albino Luciani", per proseguire, il giorno successivo (domenica 25 agosto), con la presentazione della 27ª edizione del Religion Today Film Festival, rassegna cinematografica internazionale che si terrà a Trento e provincia (Arco, Dro, Lavarone, Baselga di Pinè) e Bolzano dal 18 al 25 settembre.

Agosto proseguirà poi con la messa in ricordo dell'elezione di Papa Giovanni Paolo I (che sarà celebrata dal vescovo di Belluno-Feltre, mons. Renato Marangoni il 26 agosto) e la presentazione, da parte di Antonio Preziosi, direttore del Tg2, dei suoi libri "Indimenticabile" e "Il sorriso del Papa".

Settembre prenderà invece il via con il Concerto d'Archi del Friuli e del Veneto. Ci sarà anche una conferenza durante la quale verranno analizzate la grafie dei papi, da Papa Luciani e Papa Francesco. Musica ancora protagonista il 21 settembre, presso la chiesa monumentale di San Simon, con il concerto d'archi degli allievi dell'Ensemble Giovani Archi Bellunesi.

Sabato 28 e domenica 29 settembre, infine, si terrà il pellegrinaggio a piedi da Canale d'Agordo al Santuario di Pietralba/Maria Weissenstein (Bolzano) dove mons. Ivo Muser, vescovo di Bolzano-Bressanone inaugurerà la nuova pala d'altare dell'artista Gotthard Bonell raffigurante il Beato Giovanni Paolo I con lo sfondo del Catinaccio a Pietralba.



