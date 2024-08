Richard Gere, l'omaggio dell'amfAR al gala di Venezia

L'attore americano Richard Gere sarà l'ospite d'onore del gala annuale di amfAR, la Fondazione per la Ricerca sull'Aids, in programma a Venezia il primo settembre in occasione della 81/a edizione della Mostra del cinema.

Gere riceverà un premio per il suo messaggio ispiratore (l'Inspiration Award) e con lui sarà onorato anche il produttore cinematografico Mohammed Al Turki per la sua opera filantropica.

"Poche persone nell'entertainment industry hanno dato così tanto alla lotta contro l'Aids come Richard Gere", ha detto Kevin Robert Frost, Ceo di amfAR: "La sua indole umanitaria e il profondo desiderio di aiutare chi è ai margini della società fanno di lui una vera ispirazione per tutti noi qui a amfAR".

La cena in black tie, che si terrà all'Hangar Nicelli al Lido di Venezia, includerà esibizioni speciali della cantautrice, attrice, TV producer, attivista e supporter di amfAR Kelly Rowland e di Rumer Willis.



