Omicidio Tominaga, per Riesame imputabile solo Battistella

Il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta di Daniele Wedam, di 19 anni, e di Abdallah Djouamaa, 21 anni, residenti a Conegliano (Treviso): cade quindi, nei loro confronti, l'accusa di concorso nell'omicidio preterintenzionale di Shimpei Tominaga, l'imprenditore giapponese, residente a Udine, colpito da un pugno al volto, la notte del 22 giugno, mentre cercava di sedare una rissa.

Il Riesame ha ritenuto che il colpo sferrato da Samuele Battistella, 19 anni, di Mareno di Piave (Treviso), che si trova in carcere, dove attenderà il giudizio non avendo fatto ricorso, debba essere valutato "come gesto improvviso, estemporaneo e repentino, realizzato verosimilmente come reazione a quanto detto dal Tominaga, senza che possa riconoscersi un contributo da parti di Wedam e Djouamaa".

Nei confronti dei due ragazzi resta, tuttavia, valida la misura cautelare per quanto riguarda l'ipotesi d'accusa di lesioni nei confronti di un amico di Tominaga e di due cittadini ucraini, con cui si stavano azzuffando poco prima che l'imprenditore giapponese cercasse di calmarli: per questa ragione, resteranno ai domiciliari con braccialetto elettronico.





