Enrico Caterino nominato commissario per il granchio blu

Il governo ha nominato l'ex prefetto di Rovigo Enrico Caterino commissario per il granchio blu. Lo annuncia il ministro Francesco Lollobrigida in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il ministro Gilberto Pichetto Fratin. "In questa fase nell'Adriatico in particolare" il granchio blu "ha compromesso alcune attività economiche e soprattutto rischia di compromettere l'intero ecosistema marino senza misure strategiche". Con il commissario ci sarà "un salto di qualità".





